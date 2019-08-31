Обвиняемый в коррупции бывший президент Судана Омар аль-Башир попытался объяснить, откуда у него неучтенные миллионы долларов.
Их следствие обнаружило в резиденции экс-главы Судана.
Омар аль-Башир в ходе очередного судебного заседания заявил, что неучтенные миллионы долларов поступили в страну якобы от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в виде пожертвований на нужды страны.
Они не были учтены официально, поскольку саудовский принц не захотел огласки, уверяет суд бывший президент Судана.
Напомним, что следствие обвиняет Омар аль-Башира в получении незаконных наличных средств в размере 90 миллионов долларов США от руководства Саудовской Аравии.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.