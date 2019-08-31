Экс-глава Судана попытался объяснить наличие у него миллионов долларов

Обвиняемый в коррупции бывший президент Судана Омар аль-Башир попытался объяснить, откуда у него неучтенные миллионы долларов.

Их следствие обнаружило в резиденции экс-главы Судана.

Омар аль-Башир в ходе очередного судебного заседания заявил, что неучтенные миллионы долларов поступили в страну якобы от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в виде пожертвований на нужды страны.

Они не были учтены официально, поскольку саудовский принц не захотел огласки, уверяет суд бывший президент Судана.

Напомним, что следствие обвиняет Омар аль-Башира в получении незаконных наличных средств в размере 90 миллионов долларов США от руководства Саудовской Аравии.