На Украине мошенники притворялись доверенными лицами Зеленского

На Украине мошенники вымогали крупную сумму денег от имени действующего президента постсоветской республики Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.

Они представились "доверенными лицами президента".

Согласно предоставленной информации, злоумышленники пытались заполучить 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящий пост в государственный концерн "Укроборонпром".

Вся мошенническая группа — в ее составе было четыре человека — была задержана во время передачи части средств в размере 250 тысячи долларов.

Участникам преступной схемы грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.