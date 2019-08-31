На Украине мошенники вымогали крупную сумму денег от имени действующего президента постсоветской республики Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.
Они представились "доверенными лицами президента".
Согласно предоставленной информации, злоумышленники пытались заполучить 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящий пост в государственный концерн "Укроборонпром".
Вся мошенническая группа — в ее составе было четыре человека — была задержана во время передачи части средств в размере 250 тысячи долларов.
Участникам преступной схемы грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.