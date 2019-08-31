Глава департамента Азии и Океании Министерства иностранных дел Японии Кэндзи Канасуги передал Сеулу через посольство Республики Корея протест.
Об этом сообщает крупнейшее независимое информационное агентство Японии "Киодо".
Протест связан с высадкой группы депутатов Южной Кореи на острова Такэсима — эти острова являются, напомним, предметом территориального спора между Республикой Кореей и Страной восходящего солнца.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.