Новый генпрокурор Украины Рябошапка уволит всех своих действующих замов

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей.

Об этом, ссылаясь на некий информированный источник, сообщает агентство новостей "Украинские новости".

Примечательно, что просто так Руслан Рябошапка уволить Дмитрия Сторожука, Анжелу Стрижевскую, Сергея Кизя, Юрия Столярчука и Анатолия Матиоса не может — для увольнения необходима рекомендация Совета прокуроров.

Поэтому Рябошапка будет настоятельно рекомендовать всем заместителям подать в отставку по собственному желанию, сообщают "Украинские новости".

Напомним, что Руслан Рябошапка занял пост генерального прокурора постсоветской республики в минувший четверг.