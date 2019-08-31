Пассажирка американской авиакомпании American Airlines взяла на борт пассажирского самолета пони.
Женщина заявила, что животное психологически поддерживает ее во время полета, сообщает британское издание The Daily Mail.
Согласно рекомендациям Министерства транспорта Соединенных Штатов Америки, пассажирам разрешается брать с собой животных на внутренние рейсы для эмоциональной поддержки.
Рейс действительно был внутренним — самолет летел из Чикаго в Омаху.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.