Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Глава Бразилии откажется от французских ручек из-за конфликта с Парижем

Мир print

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал отказаться от использования шариковых ручек французского производителя канцелярских товаров BIC.

Об этом глава государства заявил в ходе своей очередной еженедельной видеотрансляции в социальной сети Facebook.

Жаир Болсонару заявил, что отныне будет использовать продукцию национального бренда Compactor. Глава Бразилии подтвердил, что отказ от ручек BIC напрямую связан со страной-производителем.

Отметим, что Болсонару можно назвать большим фанатом ручек французской фирмы BIC. Глава государства неоднократно заострял внимание общественности на том, что дает старт масштабным государственным преобразованиям росчерком самой простой шариковой ручки.

При этом действующий президент Бразилии всегда подчеркивал, что имеет в виду ручку от BIC.

Напомним, что между Бразилией и Франций на минувшей неделе разгорелся дипломатический скандал. Глава Франции Эммануэль Макрон предложил обсудить на саммите G7 в Биаррице ситуацию с лесными пожарами в бразильской Амазонии. В Бразилии предложение Макрона вызвало резкую реакцию — там его слова приняли за посягательство на бразильский суверенитет в регионе.

Жаир Болсонару, отметим, даже позволил себе насмешку над внешностью супруги Эммануэля Макрона.

Читайте также:

Леса Амазонии через 20-30 лет станут саванной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы bic париж ручка макрон франция бразилия болсонару
Обсудить
Актуальная аналитика
Собаки
Такса: история породы, характер, уход
Здоровье
Ценное лекарство для печени, которое находится под ногами
Здоровье
Новейшие и стандартные способы лечения псориаза
Новости Все >
Украинский пограничник погиб от взрыва неподалеку от границы с РФ
Глава Бразилии откажется от французских ручек из-за конфликта с Парижем
Петросян прилетел в Сочи со своей 30-летней возлюбленной
В Волгограде этой ночью совершили экстренную посадку сразу три самолета
Politico: Сербия развивает отношения с РФ в ущерб членству в Евросоюзе
В армянском Гюмри на свадьбе отравились сразу 30 гостей
ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля
Глава МИД Латвии напомнил МИД РФ об "оккупации" Прибалтики СССР
Неизвестные украли сумку с 140 млн рублей из банка в Москве
Коммунист Бортко оказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Последние материалы
В Волгограде этой ночью совершили экстренную посадку сразу три самолета
Politico: Сербия развивает отношения с РФ в ущерб членству в Евросоюзе
В армянском Гюмри на свадьбе отравились сразу 30 гостей
ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля
Глава МИД Латвии напомнил МИД РФ об "оккупации" Прибалтики СССР
Новейшие и стандартные способы лечения псориаза
Девять причин, почему часто появляются синяки
Неизвестные украли сумку с 140 млн рублей из банка в Москве
Коммунист Бортко оказался от участия в выборах губернатора Петербурга
В Киеве потребовали от "Ильюшина" изменить название модификации Ан-124
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Общество
Песков не запомнил продавщицу, у которой Путин дважды покупал мороженое
Бывший СССР
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Бывший СССР
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: в России и США - одинаковые проблемы. Просто надо работать
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Ваше здоровье
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
Мир. Новости мира
МИД КНР попросил "группу семи" больше "не совать нос в чужие дела"
Игорь Буккер Троя на 600 лет старше, чем предполагалось Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Глава Бразилии откажется от французских ручек из-за конфликта с Парижем
ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля
В России может не остаться препарата "фризиум" для детей с эпилепсией
Глава МИД Латвии напомнил МИД РФ об "оккупации" Прибалтики СССР
Депутат Гренландии считает, что в составе США острову будет лучше
Гибель Грузии: уроки для современной России
В Польше с пониманием отнеслись к тому, что Трамп не приедет
Ребенок грызет ногти: как поступить родителям
Грузия не перенесет свой блокпост по требованию Южной Осетии
Южная Осетия выставит у поста Грузии на спорной территории свой пост
"Не на испытаниях": американская версия взрыва под Северодвинском
Глава украинской общины в Крыму выступила за интеграцию Украины с РФ
Новый глава МИД Украины: президент поставил задачу "вернуть" Крым
Кто топит ро﻿бота Федора и "Роскосмос"
Кто топит ро﻿бота Федора и "Роскосмос"
"Четырехдневку" одобрили более половины россиян
"Четырехдневку" одобрили более половины россиян
ЦБ предложил передать правительству полномочия в сфере техосмотра
Неизвестные украли сумку с 140 млн рублей из банка в Москве
ЦБ заявил о резком росте спроса на наличную иностранную валюту в июне
Глава украинской общины в Крыму выступила за интеграцию Украины с РФ
История и современность
Сэмунд Мудрый, который смог обмануть самого Дьявола
Сэмунд Мудрый, который смог обмануть самого Дьявола
Луи Пастер: исследование микроорганизмов
Луи Пастер: исследование микроорганизмов
ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля
ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля
НАТО не комментирует возможную сделку между Турцией и Россией по Су-57
НАТО не комментирует возможную сделку между Турцией и Россией по Су-57
Для армии РФ готовят первую партию беспилотников "Орион"
Для армии РФ готовят первую партию беспилотников "Орион"
Росгвардия планирует оснастить сотрудников видеорегистраторами
Росгвардия планирует оснастить сотрудников видеорегистраторами
"Заговор послов": как западные дипломаты свергали большевиков и при чем здесь Фанни Каплан
"Заговор послов": как западные дипломаты свергали большевиков и при чем здесь Фанни Каплан
Начало: как Петр I втянул Россию в одну из самых тяжелых войн в ее истории
Начало: как Петр I втянул Россию в одну из самых тяжелых войн в ее истории
ИноСМИ рассказали о взрыве при подъеме ядерной ракеты
ИноСМИ рассказали о взрыве при подъеме ядерной ракеты
Россия в тупике: капиталисты "доедают" россиян
Россия в тупике: капиталисты "доедают" россиян
Фотогалереи
Самые быстрые автомобили в мире 3 Фото Самые быстрые автомобили в мире
Сексуальные рабыни Харви Вайнштейна 8 Фото Сексуальные рабыни Харви Вайнштейна
Летающий пес 7 Фото Летающий пес
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Отдых, от которого дух захватывает 7 Фото Отдых, от которого дух захватывает
Домашнее
Дети с высоким IQ с большей вероятностью впоследствии употребляют наркотики
Исследователи: человечество исчезнет уже в 2050 году
Эксперты: полезна ли баклажанная икра?
Врачи рассказали, чем опасны легкие роды
Специалисты выявили новую причину старения кожи
Модная веганская диета снижает уровень интеллекта
Что такое параплегия?
Стали известны пути заражения паразитическими червями в бронзовом веке
Симптомы рака щитовидной железы
Симптомы рака щитовидной железы
Гороскоп здоровья на сентябрь 2019 г.
Гороскоп здоровья на сентябрь 2019 г.
4 ошибки домашнего педикюра
4 ошибки домашнего педикюра
У Бондарчука и Миронова неизвестный украл из гримерки телефоны
У Бондарчука и Миронова неизвестный украл из гримерки телефоны
Анастасия Волочкова: «Секрет моего похудения - в яйцах»
Анастасия Волочкова: «Секрет моего похудения - в яйцах»
Кикабидзе отказался от посещений России «из-за гордости»
Кикабидзе отказался от посещений России «из-за гордости»
Антитренды осеннего сезона
Антитренды осеннего сезона
Что такое косметическое голодание
Что такое косметическое голодание
Советы по выбору углового шкафа
Советы по выбору углового шкафа
Советы по выбору мягкой мебели для гостиной
Советы по выбору мягкой мебели для гостиной
Забавные фото
Звериная нежность 8 Фото Звериная нежность
Мир глазами художника 8 Фото Мир глазами художника
Дикая природа шокирует 9 Фото Дикая природа шокирует
Эта забавная жизнь 8 Фото Эта забавная жизнь
"Горло Дьявола" в Латинской Америке 7 Фото "Горло Дьявола" в Латинской Америке
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ