Глава Бразилии откажется от французских ручек из-за конфликта с Парижем

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал отказаться от использования шариковых ручек французского производителя канцелярских товаров BIC.

Об этом глава государства заявил в ходе своей очередной еженедельной видеотрансляции в социальной сети Facebook.

Жаир Болсонару заявил, что отныне будет использовать продукцию национального бренда Compactor. Глава Бразилии подтвердил, что отказ от ручек BIC напрямую связан со страной-производителем.

Отметим, что Болсонару можно назвать большим фанатом ручек французской фирмы BIC. Глава государства неоднократно заострял внимание общественности на том, что дает старт масштабным государственным преобразованиям росчерком самой простой шариковой ручки.

При этом действующий президент Бразилии всегда подчеркивал, что имеет в виду ручку от BIC.

Напомним, что между Бразилией и Франций на минувшей неделе разгорелся дипломатический скандал. Глава Франции Эммануэль Макрон предложил обсудить на саммите G7 в Биаррице ситуацию с лесными пожарами в бразильской Амазонии. В Бразилии предложение Макрона вызвало резкую реакцию — там его слова приняли за посягательство на бразильский суверенитет в регионе.

Жаир Болсонару, отметим, даже позволил себе насмешку над внешностью супруги Эммануэля Макрона.

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