Сербия намерена развивать свои торговые отношения с Российской Федерацией.
Об этом сообщает американская медиа-организация в области политической журналистики Politico.
Белград, например, пишут авторы материала, планирует заключить контракт с Евразийским экономическим союзом. Но одним из условий для вступления Сербии в Евросоюз, напоминает Politico, является выход из всех без исключения двусторонних торговых договоренностей.
Власти Сербии хорошо осведомлены о своих обязательствах в качестве кандидата на вступление в ЕС, пишет американская медиа-организация. Но Белград трезво оценивает шансы на членство в Европейском союзе и просто действуют в собственных интересах, указывают эксперты.
Сербия подала заявку на членство в Евросоюзе в 2009 году, напоминает Politico.
Напомним, что в ЕАЭС — Евразийский экономический союз — на сегодняшний день входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.