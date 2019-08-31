Politico: Сербия развивает отношения с РФ в ущерб членству в Евросоюзе

Сербия намерена развивать свои торговые отношения с Российской Федерацией.

Об этом сообщает американская медиа-организация в области политической журналистики Politico.

Белград, например, пишут авторы материала, планирует заключить контракт с Евразийским экономическим союзом. Но одним из условий для вступления Сербии в Евросоюз, напоминает Politico, является выход из всех без исключения двусторонних торговых договоренностей.

Власти Сербии хорошо осведомлены о своих обязательствах в качестве кандидата на вступление в ЕС, пишет американская медиа-организация. Но Белград трезво оценивает шансы на членство в Европейском союзе и просто действуют в собственных интересах, указывают эксперты.

Сербия подала заявку на членство в Евросоюзе в 2009 году, напоминает Politico.

Напомним, что в ЕАЭС — Евразийский экономический союз — на сегодняшний день входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.