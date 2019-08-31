Страны Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — не входили в состав СССР, а были им "оккупированы".
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Прибалтийские страны, написал глава внешнеполитического ведомства постсоветской республики, были "оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения".
Отметим, что таким образом глава МИД Латвии отреагировал на пост Министерства иностранных дел Российской Федерации в Twitter.
"В начале 90-х годов страны Балтии обрели независимость. Это событие породило надежду на то, что балтийские республики Советского Союза станут современными и демократическими правовыми государствами, но, к сожалению, этого так никогда и не произошло", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, задевшем Ринкевичса.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.