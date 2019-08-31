Глава МИД Латвии напомнил МИД РФ об "оккупации" Прибалтики СССР

Страны Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — не входили в состав СССР, а были им "оккупированы".

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Прибалтийские страны, написал глава внешнеполитического ведомства постсоветской республики, были "оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения".

Отметим, что таким образом глава МИД Латвии отреагировал на пост Министерства иностранных дел Российской Федерации в Twitter.

"В начале 90-х годов страны Балтии обрели независимость. Это событие породило надежду на то, что балтийские республики Советского Союза станут современными и демократическими правовыми государствами, но, к сожалению, этого так никогда и не произошло", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, задевшем Ринкевичса.