В Киеве потребовали от "Ильюшина" изменить название модификации Ан-124

Украинское предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" переименовать самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 "Руслан". Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте предприятия.

В компании считают, что при модернизации тяжелого транспортного самолета, созданного еще в советские времена, его ключевые характеристики изменятся настолько, что фактически появится новый самолет.

"Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "Ан", поскольку ГП "Антонов" не принимает участия в его разработке и не будет отвечать за его безопасность", - отмечается в сообщении.

Напомним, производство самолетов Ан-124 "Руслан" прекратилось в 2004 году. В июне 2018 года украинское предприятие "Авиастар" заявило о начале подготовки к возобновлению производства транспортников, в том числе и модернизированной версии. Главной проблемой для возобновления производства стало отсутствие комплектующих, которые производились в России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самолет украинской авиакомпании "МАУ" вылетел из Киевского аэропорта Борисполь в Одессу, оставив часть пассажиров на земле. Причиной преждевременного взлета стало резкое ухудшение самочувствия одного из пилотов, допустившего такую ошибку. Компания принесла извинения "забытым" пассажирам рейса.

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