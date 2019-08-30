Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин раздает щенков от охотничьих собак породы пхунсан, которых ему подарил глава КНДР Ким Чен Ын.
Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter сообщает администрация главы Южной Кореи.
Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину собак на саммите Пхеньяна и Сеула осенью минувшего года. Буквально через месяц после этого щенки и появились на свет.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.