Жителям Гренландии необходимо выслушать предложение действующего президента США Дональда Трампа по сделке о покупке острова у Дании.
Об этом заявил депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг, сообщает датская общенациональная общественно-политическая ежедневная газета Ekstra Bladet.
Политик заявил, что Вашингтон сможет защитить интересы жителей Гренландии лучше, чем Копенгаген. Стоит, попросил Пеле Броберг соотечественников, выслушать предложение главы Соединенных Штатов Америки.
Напомним, что несколько недель назад Дональд Трамп предложил Дании продать США принадлежащую ей Гренландию, самый большой остров в мире.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.