"Примерно" 17 лидеров примут участие в праздновании Дня Победы в Москве

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пока не ответил на приглашение приехать на юбилей Победы в Москву в 2020 году.

Об этом заявил помощник главы Российской Федерации Юрий Ушаков.

При этом лидеры, например, Сербии, Молдавии, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Чехии, Франции, Кубы, Индии уже подтвердили свое участие в мероприятии, указал Ушаков.

Всего, отметил помощник главы РФ, "примерно" 17 лидеров различных стран выразили свою готовность приехать на юбилей Победы в Москву в следующему году.