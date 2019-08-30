Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пока не ответил на приглашение приехать на юбилей Победы в Москву в 2020 году.
Об этом заявил помощник главы Российской Федерации Юрий Ушаков.
При этом лидеры, например, Сербии, Молдавии, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Чехии, Франции, Кубы, Индии уже подтвердили свое участие в мероприятии, указал Ушаков.
Всего, отметил помощник главы РФ, "примерно" 17 лидеров различных стран выразили свою готовность приехать на юбилей Победы в Москву в следующему году.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.