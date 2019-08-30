Помощник Путина пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы

Президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение на торжественные мероприятия, которые продут в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, свое участие в праздновании уже подтвердили лидеры 17 государств: Франции, Кубы, Индии, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии Сербии. Торжественные мероприятия также посетят лидеры многих стран СНГ. Кремль направил приглашение и президенту США Дональду Трампу, однако оно до сих пор остается без ответа.

Напомним, на 70-летие Победы в Москву приехали лидеры стран СНГ, Индии и Китая. Большинство руководителей западных стран от участия в торжествах отказались. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетела в Россию только 10 мая и провела переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главы иностранных государств не посетили парад Победы в 2019 году, поскольку они приглашаются только на юбилейные парады в честь 9 мая, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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