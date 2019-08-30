Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о задачах ведомства, которые поставил перед ним президент Владимир Зеленский.
Главными он назвал мир в Донбассе и "возвращение" Крыма. Министр добавил также, что Украина продолжит курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО.
Ранее сообщалось, что Зеленский поставил перед Верховной Радой цель "вернуть" полуостров. В свою очередь в Крыму предложили украинским властям разработать план признания его российским. Член Совфеда от региона Сергей Цеков отметил, что Киеву сложно сразу признать российский статус Крыма, поэтому нужны компромиссные варианты - постепенное признание.
Сенатор выразил уверенность, что если это произойдет, отношения между двумя странами значительно улучшатся.
Крым стал российским по результатам референдума. В марте 2014 года это решение поддержали более 95% его жителей.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.