Двадцатилетний студент из Соединенных Штатов Америки Джейкоб Пина удивляет пользователей социальных сетей фото и видео со своим очень длинным пальцем.
Длина пальца молодого американца достигает 13 сантиметров. Джейкоб не знает, почему палец у него такой длинной, но с удовольствием демонстрирует его обитателям сети интернет.
На своих страницах в социальных сетях студент выкладывает видео, на которых сбивает большим пальцем бутылку, играет в приставку, гладит собаку и занимается прочими обыденными повседневными вещами.
Несмотря на простоту поставляемого контента, Джейкоб Пина в сети интернет пользуется большой популярностью — так, на его аккаунт в TicTok, например, подписаны сто пятьдесят тысяч человек.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.