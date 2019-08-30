Студент из США пугает соцсети своим 13-сантиметровым пальцем

Двадцатилетний студент из Соединенных Штатов Америки Джейкоб Пина удивляет пользователей социальных сетей фото и видео со своим очень длинным пальцем.

Длина пальца молодого американца достигает 13 сантиметров. Джейкоб не знает, почему палец у него такой длинной, но с удовольствием демонстрирует его обитателям сети интернет.

На своих страницах в социальных сетях студент выкладывает видео, на которых сбивает большим пальцем бутылку, играет в приставку, гладит собаку и занимается прочими обыденными повседневными вещами.

Несмотря на простоту поставляемого контента, Джейкоб Пина в сети интернет пользуется большой популярностью — так, на его аккаунт в TicTok, например, подписаны сто пятьдесят тысяч человек.