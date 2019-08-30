На Украине провели учения на случай прекращения транзита газа из России

Украинская компания "Укртрансгаз" провела учения на случай полного прекращения транзита российского газа через территорию страны с 1 января будущего года.

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз" провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки "Газпромом" транзита по территории Украины в страны ЕС с 1 января 2020 года", - сообщает пресс-служба компании.

Украинские специалисты разработали несколько сценариев прекращения транзита газа и соответствующие планы действий. Учения должны гарантировать Украине прохождение следующего отопительного сезона. "Компания готова к стабильной работе при реализации "Газпромом" сценария" нулевого транзита ", - отметили в "Укртрансгаз".

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. В настоящее время Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинская компания "Нафтогаз" согласна заключить соглашение о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года на основании варианта, предложенного вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

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