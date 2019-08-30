Трамп подозвал жену жестом, которым обычно дают команду собакам

В Twitter была опубликована видеозапись, на которой действующий президент США Дональд Трамп подзывает супругу жестом, которым обычно дают команду собакам.

Глава государства похлопал себя по ноге, и Меланья Трамп тут же подбежала к мужу.

Ролик в достаточно быстрые сроки набрал популярность среди пользователей сети интернет. Подавляющее большинство комментаторов были поражены поведением Дональда Трампа.

Пользователь под именем @andrewinphoenix же пошутил, что ему теперь понятно, почему Меланья Трамп обменялась поцелуями с премьером Канады Джастином Трюдо.