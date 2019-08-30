В Twitter была опубликована видеозапись, на которой действующий президент США Дональд Трамп подзывает супругу жестом, которым обычно дают команду собакам.
Глава государства похлопал себя по ноге, и Меланья Трамп тут же подбежала к мужу.
Ролик в достаточно быстрые сроки набрал популярность среди пользователей сети интернет. Подавляющее большинство комментаторов были поражены поведением Дональда Трампа.
Пользователь под именем @andrewinphoenix же пошутил, что ему теперь понятно, почему Меланья Трамп обменялась поцелуями с премьером Канады Джастином Трюдо.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.