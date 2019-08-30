Europa Press: мигранты с боем прорвались через границу анклава Испании

Сегодня утром, 30 августа, порядка двухсот нелегальных мигрантов прорвались через границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко.

Об этом сообщает агентство новостей Europa Press.

В ходе побега нелегалы ранили как минимум пять сотрудников Гражданской гвардии. Сообщается, что среди мигрантов также есть пострадавшие, но их травмы гораздо серьезнее.

Примечательно, что по данным, например, испанской газеты El País, число мигрантов, прорвавшихся через границу, на самом деле гораздо больше.

Отметим, что мигранты из стран Африки регулярно пытаются перелезть через заборы, установленные на границе анклавов Сеута и Мелилья.

Сеута представляет собой небольшой анклав Испании на северном побережье Африки, прямо напротив Гибралтара.