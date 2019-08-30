Действующий президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Польшу.
Об этом сообщает пресс-служба главы постсоветской республики.
На участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны Владимира Зеленского пригласил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Киев.
Пресс-служба главы Украины отмечает, что Зеленский также проведет встречи с лидерами других стран, которые также будут присутствовать в Польше.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.