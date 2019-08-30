Зеленский в Польше встретится с главами сразу нескольких стран Европы

Действующий президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба главы постсоветской республики.

На участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны Владимира Зеленского пригласил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Киев.

Пресс-служба главы Украины отмечает, что Зеленский также проведет встречи с лидерами других стран, которые также будут присутствовать в Польше.