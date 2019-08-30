Грузия не собирается отводить блокпост МВД от границы с Южной Осетией.
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел постсоветской республики Лаша Дарсалия.
Напомним, что этого от Тбилиси требовал Цхинвал. В Южной Осетии пригрозили, что предпримут "предусмотренные законом меры для защиты населения" в том случае, если Грузия откажет.
Лаша Дарсалия же заявил, что данная территория — село Чорчана — контролировалось и будет контролироваться Грузией.
Отметим, что Южная Осетия в своей претензии на данную территорию ссылается на карты времен СССР.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.