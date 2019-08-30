Грузия не перенесет свой блокпост по требованию Южной Осетии

Грузия не собирается отводить блокпост МВД от границы с Южной Осетией.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел постсоветской республики Лаша Дарсалия.

Напомним, что этого от Тбилиси требовал Цхинвал. В Южной Осетии пригрозили, что предпримут "предусмотренные законом меры для защиты населения" в том случае, если Грузия откажет.

Лаша Дарсалия же заявил, что данная территория — село Чорчана — контролировалось и будет контролироваться Грузией.

Отметим, что Южная Осетия в своей претензии на данную территорию ссылается на карты времен СССР.