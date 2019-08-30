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В Сербии не хотят отдавать концлагерь под торговый центр

Мир print

Сербские власти намерены не дать создать в бывшем концлагере торговый центр стоимостью 220 млн долларов. Там хотят открыть музей памяти Холокоста.

Изначально эта территория и была торгово-выставочным центром. Однако в 1941 году после вторжения немецких войск из нее сделали лагерь смерти. Когда коммунистический режим пал, части концлагерей Саймиште и Топовске Шупе оказались частично распроданы. В итоге в Саймиште были изостудия, ночной клуб, там даже открывали детский сад и располагалось отделение правящей Сербской прогрессивной партии.

Торговый центр здесь намерена строить компания Delta Holding. Законопроект об открытии музея памяти Холокоста намерены подавать в ноябре при поддержке еврейской общины. По данным Центра Симона Визенталя, президент Александр Вучич обещал принятие закона и выделение денег на создание мемориала.

Концлагерь стал местом гибели 30 тысяч человек, включая 7 тысяч евреев. 

 

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Темы сербия мемориал саймиште
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