Сообщения о начале обмена заключенными с Украиной не подтвердились

Обмен гражданами, которых удерживают Россия и Украина, еще не начат. Оформляется нужная документация, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По его данным, информация в телеграм-каналах о начале обмена и выдвижении заключенных в аэропорт "Остафьево" под Москвой неверна. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также отметила на странице в Facebook, что переговоры продолжаются, и призвала коллег и журналистов не распространять непроверенные данные и набраться терпения.

Это подтвердил и офис украинского лидера Владимира Зеленского. Там посетовали на "информационный хаос", который создает публикация непроверенной информации, и призвали понимать последствия возможной дезинформации как игры на эмоциях населения. Офис обещает опубликовать конечную информацию на всех официальных каналах без промедления.

Адвокат удерживаемых россиян Валентин Рыбин подтвердил заявления о недостоверности новостей о начале обмена, назвав их "фейком".

Ранее утром новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка писал в соцсети Facebook, что обмен стартовал и, в частности, что арестованные в Керченском проливе украинские моряки, а также осужденный ранее за госизмену режиссер Олег Сенцов "летят домой". По данным главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, самолет с ними должен был в пять утра совершить посадку в Киеве.