Невиновная американка получила $3 млн за 35 проведенных в тюрьме лет

Гражданка США отсидела в тюрьме 35 лет за преступление, которое не совершала.

Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

В далеком 1980 году 29-летнюю Кэти Вудс приговорили к 35 годам лишения свободы за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл, пишут авторы материала.

Невиновность женщины установили после изучения вещественных доказательств с помощью современной технологии анализа ДНК, которой в 1976 году, на момент проведения следственных действий, еще не существовало, сообщает The Daily Mail.

За годы, проведенные в тюрьме, Кэти Вудс получит компенсацию в размере трех миллионов долларов. Примечательно, что американка размером компенсации осталась недовольна и намерена требовать дополнительных выплат.