Гражданка США отсидела в тюрьме 35 лет за преступление, которое не совершала.
Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.
В далеком 1980 году 29-летнюю Кэти Вудс приговорили к 35 годам лишения свободы за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл, пишут авторы материала.
Невиновность женщины установили после изучения вещественных доказательств с помощью современной технологии анализа ДНК, которой в 1976 году, на момент проведения следственных действий, еще не существовало, сообщает The Daily Mail.
За годы, проведенные в тюрьме, Кэти Вудс получит компенсацию в размере трех миллионов долларов. Примечательно, что американка размером компенсации осталась недовольна и намерена требовать дополнительных выплат.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.