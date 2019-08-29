В Китае уже давно смирились с тем, что во время давки в общественном транспорте некоторые люди трогают пассажиров за разные части тела. Среди китайцев даже есть выражение - "распускать соленые свиные лапки", которое обозначает щупанье в общественном транспорте.
Первыми, кто решил бороться с таким проявлением стали шанхайские полицейские. Они начали задерживать людей, на которых поступали жалобы от пассажиров общественного транспорта. Власти Китая решили перенять инициативу правоохранителей и собираются ввести подобные меры на всей территории страны.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как мужчинам в Мадриде запретили раздвигать ноги в общественном транспорте. По мнению испанок, сидя, широко разведя ноги в стороны, мужчина занимают слишком много места. Транспортная компания-монополист учла их мнение. Теперь в метро, автобусах и пригородных поездах появятся информационные таблички, напоминающие пассажирам о правилах поведения и недопустимости определенных "поз". На памятках изображен человечек с широко расставленными ногами, а внизу идет подпись: "Уважайте пространство других".
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