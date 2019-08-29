Южное межрегиональное управление Россельхознадзора отправило в Эквадор 25 тонн бананов, которые были заражены мухой, переносящей холеру. Ранее судно, которое перевозило бананы, пришвартовалось в морской порт Новороссийска.
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили живых мух-горбаток при досмотре партии фруктов. В ведомстве отметили, что это первый случай обнаружения опасной инфекции в бананах в 2019 году. Согласно законодательству, на территорию России запрещен ввоз зараженной продукции, поэтому бананы не прошли таможенный контроль.
Представители Россельхознадзора пояснили, что муха-горбатка является переносчиком холеры, поэтому представляет опасность для человека и животных. Помимо бананов насекомое может поражать рыбу, сыр, муку и овощи.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что эквадорские бананы на российских прилавках заражены опасным грибком. Специалисты отмечают, что грибок убивает целые плантации сорта "кавендиш" - того, что можно найти на прилавках почти любого российского магазина.
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Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.