Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатов парламента законопроект об импичменте. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Верховной Рады.

Тесты инициативы главы государства "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста" не опубликован. В пояснении к документу указывается, что он заявлен президентом как безотлагательный.

Напомним, в четверг, 29 августа, украинское правительство во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом сложило полномочия перед новым составом парламента, избранным на досрочных парламентских выборах 21 июля. Старый кабинет министров будет работать до избрания нового состава.

Новый состав правительства на рассмотрение парламента вынесет новый премьер, кандидатов на пост министров иностранных и внутренних дел и обороны предложит президент. По Конституции Украины, правительственная коалиция представит Зеленскому кандидатуру будущего премьера.