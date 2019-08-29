Полицейские города Кенневик штата Вашингтон раскрыли весьма интересное дело об угоне автомобиля. Около шести часов утра в местный полицейский участок позвонил мужчина и сообщил, что у него украли автомобиль. Ключи, по его словам, он оставил на заднем сидении авто.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и начали выяснять детали. Оказалось, что пострадавший никакой не пострадавший. Он специально оставил машину открытой, чтобы быстро в нее сесть. Сам владелец автомобиля вломился в небольшой магазин и попытался вскрыть кассу.
Служителям закона ничего не оставалось, кроме как задержать заявителя. Его обвинили в незаконном проникновении в магазин с целью грабежа. Примечательно, что автомобиль вора так и не нашли.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о жителе Воронежа, который инсценировал угон своего автомобиля. Мужчина сообщил дежурному об угоне дорогостоящего автомобиля "Лексус". Утром он приехал на работу, автомобиль припарковал возле офиса, а вечером "железного коня" уже не было.
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