Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил начать белорусско-американские отношения с чистого листа. Такое заявление он сделал во время встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном в Минске.
"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного. Положительное заключается в том, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко назвал визит Болтона историческим, однако напомнил, что в Белоруссии уже побывало много экспертов и специалистов из США, с которыми он лично встречался. "Но таких заметных, высокопоставленных фигур не было давно. И в этом тоже историчность визита", - подчеркнул глава государства.
Президент Белоруссии предложил Болтону "откровенно, даже по-дружески, обсудить все вопросы отношений". Это позволит создать базу отношений между странами на будущее, считает Лукашенко.
Напомним, за последние годы отношения Белоруссии с США улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины.
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