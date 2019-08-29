Президент Италии Серджо Маттарелла издал распоряжение, по которому действующий премьер-министр Джузеппе Конте должен сформировать новое правительство. Такое решение глава государства сделал после консультация с политическими партиями.
Маттарелла провел ряд встреч с представителями движения "5 звезд" и Демократической партии. Политики согласились сформировать большинство в парламенте, если его поддержит кабмин и премьер-министр.
Обе стороны переговоров заявили о том, что все разногласия были преодолены. Однако еще остается нерешенным вопрос о назначении вице-премьера. В ближайшее время Джузеппе Конте должен отчитаться перед президентом об итогах формирования нового правительства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что итальянский премьер-министр Джузеппе Конте подал в отставку. Причиной своего решения он назвал острый политический кризис в стране.
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