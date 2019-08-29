В Кремле считают освобождение главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи конкретным шагом со стороны Киева. Об этом сегодня представителям СМИ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил слова российского лидера о том, что судить можно только по конкретным делам. "Есть конкретные дела: например, решение об освобождении Вышинского - это мы приветствуем. Давайте ждать других", - подчеркнул Песков.
Он добавил, что шаги, о которых идет речь, ни для кого не секрет - это нормализация двухсторонних отношений и все, что для нее нужно сделать, прежде всего выполнение минских договоренностей.
Напомним, Вышинского задержали на Украине в мае прошлого года и обвинили в государственной измене и в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он все обвинения категорически отрицает и намерен добиться оправдательного приговора.
Накануне Киевский апелляционный суд отпустил журналиста из-под стражи под личное обязательство.
Источник фото: Facebook
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