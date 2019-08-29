Пакистанские военные заявили об успешных испытаниях баллистической ракеты "Газнави" класса земля-земля, способной нести ядерную боеголовку. Об этом заявил пресс-секретарь вооруженных сил страны Асиф Гафур.
По его словам, ракета способна нести различные типы боеголовок на расстояние до 290 километров. Она рассчитана также на доставку ядерных зарядов весом до 700 кг. Разработкой ракеты занимался Комплекс национального развития Пакистана.
Испытания прошли на фоне обострения отношений между Индией и Пакистаном из-за того, что в августе Дели лишил штат Джамму и Кашмир специального статуса и ввел на территории прямое управление. В ответ власти Пакистана понизили статус дипломатически отношений с Индией, запретили взаимную торговлю и прервали железнодорожное и автобусное сообщение.
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