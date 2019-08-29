Зачитавшую рэп перед Зеленским певицу затравили из-за поездки в Крым

Украинская певица Алина Паш, выступившая на Дне независимости Украины перед президентом Владимиром Зеленским, подверглась критике из-за поездки в Крым.

"Если я нарушила законодательство Украины - готова ответить по закону, но не готова ответить перед обществом за это как артистка. Это было за три года до создания проекта Алина Паш. Всю ответственность публичного человека я осознаю", - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, в 2015 году она приехала в Крым, чтобы посетить свадьбу родственников членов команды. При этом она добавила, что считает полуостров украинским.

Певица также объяснила и свой визит в Москву в 2017 году. В столице она была "по личным обстоятельствам как частное лицо". Артистка похвасталась, что во время своей поездки она сделала фотографию на Красной площади в толстовке с надписью "KYIV".