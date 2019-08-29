Власти Италии запретили судну с 98 мигрантами заход в порты страны

Итальянские власти запретили еще одному судну неправительственной организации Mare Jonio заход в порты страны для высадки почти 100 спасенных в море мигрантов из Африки.

Как уточняет агентство ANSA, соответствующее распоряжение подписали глава МВД и министр транспорта и по инфраструктурам, которому подчиняются порты. Итальянское судно Mare Ionio накануне утром приняло на борт 98 мигрантов, потерпевших крушение у ливийского побережья.

Напомним, ранее правительство Италии приняло закон, который направлен против деятельности организаций, занимающихся спасением мигрантов из африканских стран. Mare Ionio не первое судно, которому запрещается входить в итальянские порты. В настоящее время оно направляется к острову Лампедуза.