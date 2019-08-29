Европа может продолжить использовать "Союзы" для полетов на МКС

Полеты европейских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью российских кораблей "Союз" могут продолжаться и в будущем, если будет достигнута договоренность с "Роскосмосом".

Такое заявление сделал глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер. "Пока такой договоренности нет. Решение на сегодняшний день не принято, это будет рассматриваться в будущем", - пояснил он.

При этом он подчеркнул, что представители ЕКА уже выразили свою заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в ходе встречи с Дмитрием Рогозиным. Ранее в агентстве заявили о прекращении полетов на "Союзах" из-за дальнейшего использования американских космических кораблей.

Последний запуск "Союза" с космонавтами ЕКА был произведен в июле 2019 года. Первый космический корабль США с европейским экипажем может полететь на МКС в мае 2020 года.