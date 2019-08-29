Гольф-клуб Трампа назван вероятным местом проведения саммита G7

Гольф-клуб в Майами, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, попал в число вероятных мест проведения саммита G7 в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

При этом в президентской администрации подчеркивают, что ни время, ни место предстоящей встречи "Большой семерки" пока окончательно не определены.

Среди возможных мест также называются Гавайские острова, Юг (Флорида, Теннесси и Северная Каролина), Запад (Калифорния, Юта и Колорадо), Средний Запад (Мичиган) и округ Колумбия, где расположена столица США.

Ранее Трамп заявил, что следующая встреча мировых лидеров, вероятнее всего, пройдет в его гостинице Trump National Doral Miami в Майами.