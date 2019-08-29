Гольф-клуб в Майами, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, попал в число вероятных мест проведения саммита G7 в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
При этом в президентской администрации подчеркивают, что ни время, ни место предстоящей встречи "Большой семерки" пока окончательно не определены.
Среди возможных мест также называются Гавайские острова, Юг (Флорида, Теннесси и Северная Каролина), Запад (Калифорния, Юта и Колорадо), Средний Запад (Мичиган) и округ Колумбия, где расположена столица США.
Ранее Трамп заявил, что следующая встреча мировых лидеров, вероятнее всего, пройдет в его гостинице Trump National Doral Miami в Майами.
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