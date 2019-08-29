Россия в скором времени оплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
После восстановления полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце июня 2019 года, Россия полностью выплатила взнос в бюджет Совета Европы за текущий год, отметила дипломат.
"Ожидаем, что реформенный процесс в Совете Европы будет продолжен и успешно завершен в интересах обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран-членов и укрепления роли Организации как ведущего инструмента обеспечения единства европейских народов", - выразила надежду представитель МИД РФ.
Напомним, Россия не платила взносы после того, как ее делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за военного конфликта в Донбассе и присоединения Крыма. В июне ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее. Совокупный долг по взносам оценивается примерно в 85 миллионов евро.
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