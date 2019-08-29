Трамп решил пересмотреть сумму военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп решил пересмотреть сумму военной помощи Украине, которая в текущем финансовом году составляет 250 миллионов долларов. Об этом пишет портал Politico со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам источника, Трамп намерен убедиться в том, что выделяемые Киеву деньги будут использованы наилучшим образом с точки зрения соблюдения интересов Вашингтона. Пока этот вопрос находится на рассмотрении главы государства и его советников, предназначенные Украине средства заморожены.

Проводить процедуру пересмотра будут министр обороны США Марк Эспер и помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщает портал.

Как уточнил представитель комитета по ассигнованиям палаты представителей Эван Холландер, нижней палате конгресса США известно о решении Трампа. "У нас есть серьезные опасения по поводу замораживания этих важных ассигнованных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему они задерживают эти ресурсы", - сказал он.