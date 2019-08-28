Зеленский приветствует присоединение США к "нормандскому формату"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал возможное присоединение США к переговорам в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом глава государства сказал во время встречи с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Украинский лидер также заявил о важности согласованной позиции США и европейских партнеров по вопросу освобождения моряков, задержанных во время Керченского инцидента в ноябре минувшего года. Болтон и Зеленский обсудили вопросы реформирования украинской армии и оборонной промышленности.

Накануне в США и Великобритании не исключили своего присоединения к переговорам по Донбассу. Вашингтон и Лондон могли бы подключиться к диалогу, если этого захотят страны "нормандской четверки", сказал Болтон.

В июне Зеленский предложил президенту России расширить "нормандский формат", чтобы обсудить "чей Крым на самом деле" и "кого так нет в Донбассе" с участием Великобритании и США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин назвал предложение Зеленского по изменению нормандского формата "интересным". Однако, по мнению Путина, говорить о конкретных шагах можно будет после проведения на Украине парламентских выборов и формирования нового правительства.

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