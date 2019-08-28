Елизавета II согласилась приостановить работу парламента

Деятельность парламента Великобритании приостановлена решением королевы Елизаветы II со второй недели сентября до 14 октября, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, инициатива премьер-министра Соединенного королевства Бориса Джонсона была принята. Срок начала в заявлении отмечен как "не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября".

31 октября Великобритания намерена выйти из состава Евросоюза. При этом парламент страны так и не принял сделку о Brexit, которая была согласована с властями ЕС предыдущим премьером Терезой Мэй. Борис Джонсон готов внести изменения, но в Брюсселе не хотят вести по ним вновь переговоры.

Ранее телеканал SkyNews заявлял, что Джонсон хочет "заморозить" работу парламента и избежать сделки с ЕС путем приостановки его деятельности, а также реализовать свою внутриполитическую повестку.