Деятельность парламента Великобритании приостановлена решением королевы Елизаветы II со второй недели сентября до 14 октября, сообщает "Интерфакс".
Таким образом, инициатива премьер-министра Соединенного королевства Бориса Джонсона была принята. Срок начала в заявлении отмечен как "не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября".
31 октября Великобритания намерена выйти из состава Евросоюза. При этом парламент страны так и не принял сделку о Brexit, которая была согласована с властями ЕС предыдущим премьером Терезой Мэй. Борис Джонсон готов внести изменения, но в Брюсселе не хотят вести по ним вновь переговоры.
Ранее телеканал SkyNews заявлял, что Джонсон хочет "заморозить" работу парламента и избежать сделки с ЕС путем приостановки его деятельности, а также реализовать свою внутриполитическую повестку.
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