Перевод всех дошкольных учреждений Риги на национальный язык обучения нарушает международные обязательства Латвии в сфере прав человека. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы относимся к этому крайне негативно. Политика, которая характеризуется подобными действиями и шагами, противоречит всем тем обязательствам по обеспечению прав человека, которые государства-члены европейской семьи, Европейского союза, взяли на себя", - сказала она.
Напомним, в июне консервативное движение "Все для Латвии" предложило перевести со второй половины 2020 года все детские сады полностью на латышский язык обучения.
Также с 1 сентября в силу вступят поправки, согласно которым все дошкольные учреждения должны оказывать содействие детям в освоении национальной культуры и латышского языка. Для детей от пяти лет основным языком общения в саду должен стать латышский. Исключения составят лишь мероприятия по изучению культуры России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал не искать русофобии в сокращении русскоязычных школ и переводе образования на национальный язык. Об этом он рассказал в интервью "Латвийскому радио 4".
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