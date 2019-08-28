Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что 29 августа посетит Белоруссию и Молдову. Также американский чиновник рассказал о планах совершить визит в Польшу.
"Завтра я отбываю в Белоруссию и Молдавию, а затем отправлюсь в Польшу", - рассказал журналистам Болтон. Сейчас советник американского лидера находится с официальным визитом в Киеве.
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