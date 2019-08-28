Фотографии президента Казахстана появились в рекламе онлайн-казино

Фотографии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева незаконно использовали для рекламы онлайн-казино.

Как написал в Facebook его пресс-секретарь Берик Курмангали, реклама появилась в соцсетях. Он официально заявил, что президент к ней отношения никакого не имеет.

"Это фейковая недобросовестная реклама", - отметил Курмангали. По его словам, подобные ситуации вводят в заблуждение пользователей и наносят значительный репутационный ущерб. Он выразил надежду, что правоохранительные органы установят рекламодателей и накажут их.

Пресс-секретарь призвал соцсети ответственно подходить к размещению коммерческих публикаций и не использовать незаконно чьи-либо фотографии.

Источник фото: сайт президента Казахстана

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