Освобождение главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи было условием России и никак не связано с обменом заключенными между двумя государствами, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в экспертных кругах, близких к Кремлю.
По его словам, условие было поставлено для подготовки встречи "нормандского формата" на уровне помощников. Источник особо подчеркнул, что речь не идет о встрече на уровне глав государств, поскольку для нее необходимо выполнить задачи, поставленные на предыдущих переговорах в 2016 году.
Ранее по поводу встречи на уровне помощников высказался пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что она призвана подготовить фундамент для обсуждения на высшем уровне.
Напомним, Вышинского задержали на Украине в мае прошлого года и обвинили в государственной измене и в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Журналист неоднократно упоминался при обсуждении обмена "удерживаемыми лицами" между Украиной и РФ, однако он на это не согласен и намерен добиваться в суде оправдательного приговора.
Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.
Читайте также:
Зеленский назвал обмен Вышинского на Сенцова "шагом доброй воли" Киева
Юрист: маловероятно, что Россия "обменяет" украинских моряков на Вышинского
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.