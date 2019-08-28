СМИ Украины: освобождение Вышинского было условием Кремля

Освобождение главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи было условием России и никак не связано с обменом заключенными между двумя государствами, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в экспертных кругах, близких к Кремлю.

По его словам, условие было поставлено для подготовки встречи "нормандского формата" на уровне помощников. Источник особо подчеркнул, что речь не идет о встрече на уровне глав государств, поскольку для нее необходимо выполнить задачи, поставленные на предыдущих переговорах в 2016 году.

Ранее по поводу встречи на уровне помощников высказался пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что она призвана подготовить фундамент для обсуждения на высшем уровне.

Напомним, Вышинского задержали на Украине в мае прошлого года и обвинили в государственной измене и в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Журналист неоднократно упоминался при обсуждении обмена "удерживаемыми лицами" между Украиной и РФ, однако он на это не согласен и намерен добиваться в суде оправдательного приговора.

Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

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