Россия может подготовить турецкого космонавта как космического туриста

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал журналистам, что турецкий астронавт сможет пройти полугодовую программу для космических туристов.

"Этот вопрос только вчера был поднят на обсуждение. Поэтому никаких конкретных решений принято еще не было. Наш турецкий коллега пока может претендовать на программу для космическим туристов, которая рассчитана на полгода", - утверждает Власов.

Власов пояснил, что за полгода астронавта могут обучить основам космического полета и он сможет стать членом экипажа космического аппарата.