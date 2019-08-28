Жительница Британии Никола Таунсенд стала первой в стране, кто убил человека пультом от телевизора. Из-за обиды она бросила в отца пульт дистанционного управления с огромной силой.
Пульт попал мужчине в голову. Ему пришлось ползти на кухню, чтобы оказать себе первую помощь. Дочь пнула его ногой и сломала ему несколько ребер. Когда врачи прибыли на вызов Никола Таунсенд уже успела сбежать из дома. Ее отец сказал медикам, что упал. Мужчина скончался в больнице спустя 12 дней после госпитализации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.