В Совфеде посоветовали Волкеру ставить пьесы в театре абсурда

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате "Большой восьмёрки" стало бы возможным при условии её "ухода" из Крыма.

"В обмен на эфемерное место в G8 Волкер предлагает нам отказаться от Крыма - земли, которая более 200 лет была частью России, и от 2,35 млн наших сограждан", - написал он в Twitter.

По словам сенатора, это дикая идея. "Волкеру бы не украинским кризисом заниматься, а ставить пьесы в театре абсурда. Это у него лучше получится", - заключил он.

В свою очередь депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала спецпредставителю США "хорошенько выспаться", так как его желание увидеть, как Россия уходит из Крыма, может сбыться только во сне.

"Мне бы хотелось увидеть, как Америка будет уходить из Украины", - написала она в своем Telegram-канале.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил RT, что никогда и ни при каких условиях на чашу весов не будет поставлен вопрос "возвращения Крыма куда-либо". Он добавил, что и без G8 роль нашей страны на международной арене растет с каждым годом.

Источник фото: сайт "Единой России"

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