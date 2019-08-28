Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана. По словам главы МИД, российская сторона оказывает помощь властям Афганистана из-за террористической угрозы в регионе.
"Афганские антитеррористические силы еще не готовы в одиночку противостоять угрозе. Между тем, борьба с международным терроризмом должна продолжаться, несмотря на двойные стандарты", - пояснил Лавров.
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