Лавров: Россия продолжит оснащать армию Афганистана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана. По словам главы МИД, российская сторона оказывает помощь властям Афганистана из-за террористической угрозы в регионе.

"Афганские антитеррористические силы еще не готовы в одиночку противостоять угрозе. Между тем, борьба с международным терроризмом должна продолжаться, несмотря на двойные стандарты", - пояснил Лавров.