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Forbes: Китай выпустит собственную криптовалюту до 11 ноября

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Forbes утверждает, что Народный банк Китая представит собственную криптовалюту до 11 ноября. По информации издания, в этот день в стране отмечают День холостяка и проходят массовые распродажи. Первыми доступ к альткоину получат всего шесть организаций: три крупных госбанка, две технологические корпорации Tencent и Alibaba, а также ассоциация Union Pay.

Источники издания рассказали, что технология национальной криптовалюты была реализована еще в прошлом году. По словам директора подразделения платежных и расчетных решений финансового регулятора Му Чанунь, сеть способна обрабатывать более 300 тысяч транзакций в секунду. 

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Темы китай экономика криптовалюта
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