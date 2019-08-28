Forbes: Китай выпустит собственную криптовалюту до 11 ноября

Forbes утверждает, что Народный банк Китая представит собственную криптовалюту до 11 ноября. По информации издания, в этот день в стране отмечают День холостяка и проходят массовые распродажи. Первыми доступ к альткоину получат всего шесть организаций: три крупных госбанка, две технологические корпорации Tencent и Alibaba, а также ассоциация Union Pay.

Источники издания рассказали, что технология национальной криптовалюты была реализована еще в прошлом году. По словам директора подразделения платежных и расчетных решений финансового регулятора Му Чанунь, сеть способна обрабатывать более 300 тысяч транзакций в секунду.