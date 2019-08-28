Социологи зафиксировали рекордный уровень доверия Зеленскому

Подавляющее большинство украинцев (70%) доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Медовый месяц" продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел, у Ющенко был за 50%. Это наивысший результат", - передает агентство "Интерфакс" слова директора Фонда Ирина Бекешкиной.

Социологи отмечают, что позитивный баланс среди всех украинских политических лидеров имеют также и члены команды Зеленского. Баланс доверия Дмитрия Разумкова показал +25, Андрей Богдан тоже имеет +5.

"Что касается других лидеров политических сил, которые вошли в состав Верховной рады, то у них баланс доверия-недоверия - негативный. Даже у Святослава Вакарчука минус 25. Юрий Бойко - минус 35, Юлия Тимошенко - минус 63 и Петр Порошенко - минус 72", - заключили исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Зеленский в своей речи по случаю Дня независимости напомнил согражданам о взятии украинскими казаками французской крепости Дюнкерк в XVII веке. Достоверность этого эпизода под сомнение ставят многие историки.

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