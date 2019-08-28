Суд Киева отпустил Кирилла Вышинского из-под ареста

Киевский апелляционный суд решил изменить меру пресечения арестованному главному редактору РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

Из-под ареста его освобождают под личное поручительство. Ранее защитой журналиста была подана апелляционная жалоба на продление его ареста до 19 сентября. Вышинский заявил, что у него нет никакого намерения скрываться от следствия, поскольку выдвинутое ему обвинение в госизмене и поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик абсолютно абсурдно.

Кирилл Вышинский также отметил, что отказался от участия в обмене удерживаемых лиц, и пообещал являться на заседания суда по первому вызову. Смягчение меры пресечения для него поддержала украинская прокуратура.

Вышинский был арестован в мае 2018 года. Его арест продлевался восемь раз. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинский арестован за прямую профессиональную деятельность, исполнение функции журналиста. В связи с этим Киеву были направлены ноты протеста.

Действия украинских властей также подвергли критике в ОБСЕ. Там заявили, что Вышинский "честно и добросовестно" выполнял свою работу. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев готов освободить журналиста в обмен на Олега Сенцова, отбывающего в России 20-летнее заключение по делу об организации терактов в Крыму. Он охарактеризовал это как возможный "шаг доброй воли".

Максимальное наказание, грозящее Кириллу Вышинскому, - до 15 лет лишения свободы.